У МВФ прогнозують «спалахи економічної нестабільності» у 2022 році: країни з економікою, що розвивається, мають готуватися до потрясінь

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Країни з економікою, що розвивається, повинні підготуватися до ймовірного потрясіння на фінансових ринках, відтоку капіталу та знецінення валюти у разі посилення політики Федеральної резервної системи (ФРС).

Про це йдеться у блогу МВФ.

«Ціни зростають найшвидшими темпами майже за чотири десятиліття, і обмежений ринок праці почав сприяти підвищенню заробітної плати. Новий варіант Omicron викликав додаткові побоювання щодо тиску з боку пропозиції на інфляцію. ФРС послалася на розвиток інфляції як на ключовий фактор у своєму рішенні минулого місяця прискорити згортання покупок активів», — вказується у публікації.

У МВФ очікують на продовження економічного відновлення в США та сповільнення інфляції.

«Якщо облікові ставки підвищаться, а інфляція знизиться, як очікується, історія показує, що наслідки для ринків, що розвиваються, ймовірно, будуть сприятливими, якщо жорсткість буде поступовою, чітко сформульованою», — вважають у фонді.

Водночас широкомасштабна інфляція зарплати в США або стійкі перебої з постачанням у торгівлі можуть призвести до зростання цін більше, ніж очікувалося, і підігріти очікування швидшої інфляції. Наслідком цього стане швидке підвищення ставок центральним банком США.

У зв’язку з цим у МВФ порадили країнам з економікою, що розвивається, підготуватися до можливих «спалахів економічної нестабільності», зокрема відкоригувати свою грошово-кредитну політику.

Окремо у фонді нагадали, що минулого року зробили найбільший за всю історію внесок для кредитування країн — $650 мільярдів.

Зазначимо, МВФ вважає Україну країною з економікою, що розвивається.