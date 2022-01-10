Турецькі вчені: Інкубаційний період «Омікрона» — 3 дні

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Інкубаційний період штаму коронавірусу «Омікрон» — 3 дні.

Такого висновку дійшли турецькі вчені, повідомляє TRT Haber.

«Згідно з поточними даними, інкубаційний період штаму «Омікрон» коротший. Цей період становить пʼять днів у оригінального штаму з Уханю, у штаму «Дельта» — чотири дні, «Омікрон» — три дні», — заявив декан медфакультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Ільхан.

Вчений нагадав, що «Омікрон» дає низький показник смертності, але поширюється швидше за попередні версії.

На сьогоднішній день вчені впевнені, що «Омікрон» став домінуючим у багатьох регіонах світу.