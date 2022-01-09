Ожеледиця і снігопад. Синоптики спрогнозували погоду на 10 січня
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
У понеділок, 10 січня, в Україні вночі майже на всій території сніжитиме, а вдень сніг очікується лише на сході.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Синоптики прогнозують подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території буде без істотних опадів.
Вночі та вранці у західних областях та в південній частині подекуди буде туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7—12 м/с.
Температура вночі -1...-6 °С, у Карпатському регіоні -7...-12 °С, удень від -3 до +2 °С; у південній частині вночі близько 0 °С, удень +1...+6 °С, у Криму +7...+12°.
- У неділю, 9 січня, в Україну прийшла негода, в низці областей пішов сніг, майже на всій території ожеледиця, що може впливати на рух транспорту.
- Від початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. У цей день уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна ж температура у столиці піднялась до +10,7 °С.