Ожеледиця і снігопад. Синоптики спрогнозували погоду на 10 січня

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

У понеділок, 10 січня, в Україні вночі майже на всій території сніжитиме, а вдень сніг очікується лише на сході.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики прогнозують подекуди невеликий сніг, мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території буде без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних областях та в південній частині подекуди буде туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7—12 м/с.

Температура вночі -1...-6 °С, у Карпатському регіоні -7...-12 °С, удень від -3 до +2 °С; у південній частині вночі близько 0 °С, удень +1...+6 °С, у Криму +7...+12°.