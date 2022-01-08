Ізраїль дозволив в’їзд щепленим російською вакциною «Супутник V»

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Офіційний сайт мера Москви

Ізраїль дозволив вʼїзд для людей, які отримали щеплення російською вакциною від коронавірусу «Супутник V».

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоровʼя Ізраїлю.

«Ізраїль дозволяє вʼїзд тим, хто вакцинований препаратом «Супутник» (за умови, що результат серологічного аналізу, зробленого в Ізраїлі, буде позитивним)», — вказано в порядку в’їзду до Ізраїлю.

Водночас вакциновані «Супутником» повинні перебувати на карантині до отримання позитивного результату серологічного аналізу, який вони здали після прильоту, і негативного результату ПЛР-тесту, зробленого на третій день після приїзду.

Окремо зазначається, що в’їжджати до Ізраїлю можна не раніше ніж через 14 днів після вакцинації другою або бустерною дозою.