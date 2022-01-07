У Києві шукають вибухівку в десяти ТРЦ. На центральному вокзалі її не знайшли
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Поліція спільно з вибухотехнічною службою перевіряє 10 торгових центрів Києва на наявність вибухівки.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Правоохоронцям надійшли анонімні повідомлення про замінування ТРЦ і центрального залізничного вокзалу. Фахівці перевірили вокзал і вибухівку не знайшли. При цьому довелося евакуювати майже 650 людей.
Пошуки вибухівки в торгових центрах продовжують. У поліції відмовилися вказувати назви ТРЦ.
Як передає «Суспільне», бомби шукали у «Глобусі» та продовжують шукати в «Гулівері», «Ультрамарині», «Метро», «Дрім Тауні» та інших ТРЦ.
- Два дні тому (5 січня) у трьох ТРЦ Києва теж шукали вибухівку. Повідомлялося про замінування торгових центрів у Деснянському, Дніпровському та Подільському районах столиці. Вибухівку не знайшли.
- Наприкінці грудня через повідомлення про вибухівку поліція перекривала міст Патона, що призвело до заторів у столиці.