У Києві шукають вибухівку в десяти ТРЦ. На центральному вокзалі її не знайшли

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Поліція спільно з вибухотехнічною службою перевіряє 10 торгових центрів Києва на наявність вибухівки.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Правоохоронцям надійшли анонімні повідомлення про замінування ТРЦ і центрального залізничного вокзалу. Фахівці перевірили вокзал і вибухівку не знайшли. При цьому довелося евакуювати майже 650 людей.

Пошуки вибухівки в торгових центрах продовжують. У поліції відмовилися вказувати назви ТРЦ.

Як передає «Суспільне», бомби шукали у «Глобусі» та продовжують шукати в «Гулівері», «Ультрамарині», «Метро», «Дрім Тауні» та інших ТРЦ.