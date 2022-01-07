Археологи знайшли у Китаї клановий цвинтар, якому три тисячі років

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Xinhua

У Китаї у провінції Хенань археологи розкопали цвинтар із гробницями багатого клану, якому 3 тисячі років. Про це повідомляє Xinhua.

Імовірно, це кладовище належало клану Се часів династії Шан. Археологитакож знайшли 18 фундаментів будівель, 24 гробниці, чотири ями для коней та колісниць і кілька неушкоджених реліквій, зокрема нефритові та камʼяні предмети, а також вироби з бронзи з написом «Ce».

«Емблема клану Се зʼявляється на багатьох бронзових предметах, знайдених на цьому місці», — зазначили археологи.

Одну гробницю, імовірно, пограбували — у ній було лише кілька керамічних виробів. В інших же ямах археологи виявили інструменти, виготовлені з кісток і раковин молюсків, та понад 20 наборів бронзових посудин, які використовували, щоб подавати тепле вино під час церемоній.

Також археологи виявили шість карет, останки кількох коней і людей, які, як вважається, були поховані живцем разом з мертвими.

На багатьох останках були «розкішні прикраси», що свідчить про багатство клану. Деякі скелети були в капелюхах, а голови коней були прикрашені золотом.

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На фото — кінь, похований разом із людиною. Xinhua

Інші знахідки (сходи перед фундаментом будівлі та декор на залишках внутрішньої стіни) дають розуміння того, як будувалися та проєктувалися будинки часів династії Шан.

Дослідники вважають, що двори та цвинтар побудували в кінці династії, що закінчилася в 1046 до нашої ери і поклала початок бронзовому віку Китаю. Цвинтар, імовірно, неодноразово відновлювався і повторно використовувався, але був занедбаний після повалення династії Шан.

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