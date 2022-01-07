До ПАР повернули ключ від тюремної камери Нельсона Мандели, який збирались продати на аукціоні

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До Південно-Африканської Республіки повернули ключ від тюремної камери на острові Роббен, в якій колись сидів Нельсон Мандела — перший темношкірий президент країни.

Про це повідомляє BBC.

Ключ збирались продати 28 січня на аукціоні в Нью-Йорку, однак Південно-Африканська Республіка заявила, що ключ належить її народу, і його повернули. Ключ на торги виставив колишній тюремник Мандели Крісто Бранд, який згодом став його другом. Аукціонний дім Guernsey також припинить і продаж інших речей Нельсона Мандели, зокрема картини, велотренажера і тенісної ракетки.

«Ключ символізує хворобливу історію Південної Африки та перемогу людського духу над злом», — заявив міністр культури ПАР.

Нельсон Мандела за свою опозицію апартеїду провів у тюрмі 27 років, 18 з них — на острові Роббен, неподалік Кейптауну.

Нельсон Мандела був першим президентом Південно-Африканської Республіки, якого обрали на повністю демократичних, не сфальсифікованих виборах. До свого президентства був видатним борцем з апартеїдом і лідером Африканського національного конгресу (АНК). Його увʼязнили на 27 років за участь у підпільній збройній боротьбі. Збройний опір був єдиним дієвим на той час засобом — пізніше Мандела став стійким прибічником мирного шляху. Протягом цього 27-річного увʼязнення Мандела став найвідомішою фігурою у боротьбі з південноафриканським апартеїдом. Помер він у 2013 році у віці 95 років.