Голова Верховної Ради Стефанчук повторно заразився коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Космач Олександр / УНІАН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повторно заразився коронавірусом. Він зазначив, що наразі має нормальне самопочуття.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію», — пояснив Стефанчук.
Він також закликав українців вакцинуватися, тому що після щеплення хвороба має значно легший перебіг, майже без симптомів.
- Стефанчук хворів коронавірусом понад рік тому — у листопаді 2020 року. Тоді ще в Україні не розпочали кампанію з вакцинації.