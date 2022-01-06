У КНДР заявили, що успішно випробували гіперзвукову ракету
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NK News
У Північній Кореї повідомили, що вперше успішно випробували гіперзвукову ракету. Це перші ракетні випробування у 2022 році.
Про це пише BBC.
За даними північнокорейської влади, ракета точно вразила ціль на відстані 700 кілометрів. Лідер країни Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні зазначив, що КНДР продовжить укріплювати свій оборонний потенціал через «нестабільну ситуацію на Корейському півострові».
Під час випробувань «гіперзвукова боєголовка» відділилася від ракетного прискорювача та здійснила маневр на 120 кілометрів убік, щоб точно вразити ціль. Також метою випробувань було перевірити керування ракетою і можливість її запуску взимку.
Гіперзвукові ракети зазвичай летять на нижчих висотах, аніж балістичні, і досягають швидкості у 6 200 км/год — у п’ять разів більшу за швидкість звуку. Такі ракети дуже складно відстежити та збити.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея теж розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів. Найближчим часом Південна Корея планує запустити свою космічну ракету.
- Північна і Південна Корея технічно все ще перебувають в стані війни, тому що після закінчення корейської війни в 1953 році мирної угоди не досягли. Північна Корея неодноразово звинувачувала Південну в подвійних стандартах воєнної діяльності. Південна Корея нещодавно запустила свою першу балістичну ракету з підводного човна для стримування «провокацій» Північної Кореї. США закликають Північну Корею відмовитися від своєї ядерної зброї.
- У серпні цього року повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.