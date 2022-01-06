У КНДР заявили, що успішно випробували гіперзвукову ракету

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NK News

У Північній Кореї повідомили, що вперше успішно випробували гіперзвукову ракету. Це перші ракетні випробування у 2022 році.

Про це пише BBC.

За даними північнокорейської влади, ракета точно вразила ціль на відстані 700 кілометрів. Лідер країни Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні зазначив, що КНДР продовжить укріплювати свій оборонний потенціал через «нестабільну ситуацію на Корейському півострові».

Під час випробувань «гіперзвукова боєголовка» відділилася від ракетного прискорювача та здійснила маневр на 120 кілометрів убік, щоб точно вразити ціль. Також метою випробувань було перевірити керування ракетою і можливість її запуску взимку.

Гіперзвукові ракети зазвичай летять на нижчих висотах, аніж балістичні, і досягають швидкості у 6 200 км/год — у п’ять разів більшу за швидкість звуку. Такі ракети дуже складно відстежити та збити.