В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

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В Україні з 5 січня розпочалася реєстрація на пробне Зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 22 січня.

Про це пише пресслужба Міносвіти.

«Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами та коливається в межах від 213 до 309 гртвень. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку та доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо», — йдеться в повідомленні.

Зареєструватися можна на спеціальному сайті. Пробне ЗНО дозволить випускникам попрацювати з тестами, налаштуватися на проходження тестування психологічно та навчитися ефективно розподіляти час.

Кожен майбутній випускник матиме можливість пройти два пробні ЗНО. 19 березня заплановане проведення пробного ЗНО з української мови, а також з української мови та літератури, а 26 березня — з інших предметів (історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов).