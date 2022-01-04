Омбудсман Денісова: Режисера Лавренчука затримали в Італії за «циркуляром» від Росії

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Українського режисера Євгена Лавренчука затримали в Італії на підставі «циркуляра», надіслано Росією.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Затримання українця відбулося не на підставі встановлення «червоної картки», як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом предʼявлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами, що свідчить про зловживання Росією статутом Інтерполу і про неправомірне його використання як інструменту гібридної війни для політично мотивованих переслідувань українців», — заявила Денісова.

Вона додала, що Росія звинувачує Лавренчука у «фінансових порушеннях», які він нібито скоїв 8 років тому. «Російські ЗМІ з посиланням на Таганський суд Москви пишуть, що Євгена Лавренчука заочно заарештували в липні 2020 року за звинуваченням у шахрайстві у великому розмірі. У чому саме — деталей не розголошують», — зазначила омбудсмен.

За словами Денісової, Лавренчук у 16 років поїхав у Росію на навчання, де набирав курс його земляк — режисер Роман Віктюк. Після навчання Євген створив у Москві Польський театр, де і працював. У 2014 році залишив Росію на знак протесту проти військової агресії.

«У невідкладному порядку звертаюся до прокурора міста Неаполя, омбудсманів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність і обґрунтованість затримання українського громадянина Євгена Лавренчука, вжити відповідних заходів для його захисту та недопущення екстрадиції до РФ», — заявила Денісова.

Також омбудсман попросила керівника Національної поліції Ігоря Клименка звернутися до Генерального секретаріату Інтерполу, аби з’ясувати правомірність використання Росією інформаційної системи Інтерполу в переслідуванні Лавренчука.