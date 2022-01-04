На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Червоноградському районі Львівської області археологи виявили артефакти часів Римської імперії.
Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.
«Розвідкові розкопки нововідкритої пам’ятки часів германських племен виявили два нові унікальні археологічні обʼєкти: поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблену споруду, призначення якої поки залишається загадкою», — йдеться у повідомленні.
Знахідку виявили біля села Карів. Зазначається, що в похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, «аналогів яким в Україні немає». Крім того, знайшли уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини деревʼяної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла. «Такі жетони використовували для римських настільних ігор», — повідомила директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.
За словами дослідників, всі ці коштовні предмети Римської імперії свідчать про те, що тут поховано багатого чоловіка. А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
Досліджувати околиці села Карів почали у 2017 році, коли місцеві краєзнавці знайшли давній меч та інші металеві вироби. Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що це — давній могильник германських племен, яких на цих теренах не мало б бути.
«Карів як археологічна знахідка — відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі. Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо. Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166—180 років», — заявив керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.
Археологи додали, що щороку відкопують на згаданій території нові важливі знахідки та артефакти, а тому дослідження триватимуть.
- У Полтавській області біля селища Котельва під час розкопок знайшли унікальні скляні підвіски скіфської доби.
- Раніше на Миколаївщині під час розкопок знайшли підземний склеп І століття. Біля похилого входу знайшли половину червонолакової чашечки, за якою і встановили час поховання.