Warner Music придбала права на всі пісні Девіда Боуї

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Компанія Warner Music Group придбала права на всі пісні померлого британського співака Девіда Боуї. Їй відійшли права на композиції з 27 альбомів, зокрема того, що вийшов після смерті Боуї.

Про це пише пресслужба компанії.

Також Warner Music Group придбала права на пісні групи Tin Machine, у якій Боуї був фронтменом, та всі інші пісні Боуї, які він писав для фільмів або різних проєктів. Фактично компанія придбала абсолютно всі пісні Боуї, які він писав або виконував протягом свого життя.

Офіційно суму угоди не розголошують. За даними американських ЗМІ, спадкоємці Боуї отримали за пісні близько $250 мільйонів.