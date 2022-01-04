Ізраїль відкрив кордони для іноземних туристів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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edu_castro27 / Pixabay
Уряд Ізраїлю з 9 січня знову відкриває кордони для іноземних туристів. Але невакцинованим в’їзд буде заборонено.
Про це пише Reuters.
МОЗ Ізраїлю вестиме перелік країн світу відповідно до поширення там коронавірусу. З країн, які потраплять до «червоного» переліку, в’їзд буде дозволено лише за умови отримання спеціального дозволу.
Зокрема, у «червоному» списку опинилися США, Велика Британія, ОАЕ, Танзанія, Мексика, Швейцарія, Туреччина та інші.
Україна ж потрапила до «помаранчевого» списку. Це означає, що вакциновані українці можуть в’їхати до Ізраїлю. Для цього потрібно мати сертифікат про вакцинацію, здати тест до прибуття в Ізраїль та після прибуття, а також заповнити спеціальну онлайн-анкету.
- В Ізраїлі протестували власні ліки від коронавірусу під назвою Amor-18. Усі пацієнти успішно одужали. За даними медиків, усі 18 пацієнтів із коронавірусом, які отримали ліки, одужали та були виписані з лікарні протягом кількох днів. Водночас із 19 пацієнтів, які отримували плацебо, шестеро потрапили до реанімації, а двоє померли.