У США схвалили бустерне щеплення підлітків вакциною Pfizer

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило бустерні щеплення для підлітків у віці від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У заяві ідеться, що розширення програми з ревакцинації передбачає більш широке використання однієї бустерної дози, зокрема серед осіб у віці 12—15 років.

Фахівці управління також дозволили скоротити час між проведенням первинної вакцинації препаратом Pfizer і застосуванням бустерної дози до пʼяти місяців. Раніше цей термін становив півроку.

Також управління дозволило вакцинацію деяких груп дітей у віці 5—11 років з ослабленим імунітетом.