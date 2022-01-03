США, Китай, Росія, Британія та Франція виступили із заявою щодо запобігання ядерній війні

Новини

Лідери пʼяти держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь.

Текст заяви Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії, Великої Британії та Франції зʼявився на сайті Кремля.

Там ідеться, що «в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розвʼязана», а зброя має служити в цілях оборони, а не нападу.

«Ми підтверджуємо важливість протидії ядерним загрозам та наголошуємо на важливості збереження та дотримання наших двосторонніх та багатосторонніх угод та зобовʼязань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями», — значиться у заяві.

Також лідери країн підтвердили, що їхня ядерна зброя не націлена на будь-яку із держав.

«Ми підкреслюємо наше прагнення працювати з усіма державами з метою створення атмосфери безпеки, більш сприятливої ​​для прогресу у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови миру, вільного від ядерної зброї, без шкоди для будь-якої безпеки. Ми маємо намір і надалі шукати двосторонні та багатосторонні дипломатичні підходи, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність і передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння та довіри та запобігати гонці озброєнь, яка нікому не принесе вигоди і стане загрозою для всіх», — резюмували президенти.