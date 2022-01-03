В Україні за добу виявили 1 800 нових хворих на коронавірус, майже тисячу шпиталізували

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Gani Nurhakim / Unsplash

В Україні за добу 2 січня виявили 1 804 нові підтверджені випадки коронавірусу, шпиталізували з ним 1 168 людей.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 3 січня.

Крім цього, за минулу добу померли 114 людей. Загалом за весь час пандемії в Україні виявили 3 676 342 випадки ковіду, з них летальних — 96 301.

Щодо вакцинації, пункти щеплень 1 та 2 січня в Україні були зачинені. В інші дні — працюватимуть за звичайним розкладом. Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні прищепили 14 713 31 людину, із них обидва щеплення мають 13 734 741.