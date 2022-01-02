ДТП у Луцьку: у лікарні померла жінка, збита підлітком
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Національна поліція
У Луцьку в лікарні померла жінка, яку на пішохідному переході 12 грудня 2021 року збив неповнолітній.
Про це повідомляють «Волинські новини» і депутат райради Роман Кравчук.
У реанімації вранці померла 39-річна жінка на імʼя Альона. У неї залишилися чоловік і двоє маленьких синів.
Депутат висловив співчуття сімʼї загиблої, закликав підтримати її чоловіка і вказав у повідомленні номер банківської картки.
- Вдень 12 грудня у Луцьку біля ТЦ «ПортСіті» автомобіль Renault Megane на повній швидкості збив пʼятьох людей, які переходили дорогу на зелене світло, і врізався у дерево. Серед постраждалих була 5-річна дитина.
- В автомобілі були підлітки віком від 15 до 16 років, один із них кермував. Виявилося, що вони тікали від поліції, знімаючи це на відео. Головного підозрюваного відправили під домашній арешт. Хлопцеві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.