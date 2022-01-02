ДТП у Луцьку: у лікарні померла жінка, збита підлітком

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Національна поліція

У Луцьку в лікарні померла жінка, яку на пішохідному переході 12 грудня 2021 року збив неповнолітній.

Про це повідомляють «Волинські новини» і депутат райради Роман Кравчук.

У реанімації вранці померла 39-річна жінка на імʼя Альона. У неї залишилися чоловік і двоє маленьких синів.

Депутат висловив співчуття сімʼї загиблої, закликав підтримати її чоловіка і вказав у повідомленні номер банківської картки.