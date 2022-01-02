Південнокорейські військові повідомили про перебіжчика. Невідомий втік у КНДР
- Автор:
- Костя Андрейковець
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(stephan) / Flickr
З Південної Кореї до Північної втік невідомий чоловік.
Про це повідомляє Yonhap.
Інцидент стався у суботу, 1 січня. Південнокорейські військові помітили невідомого у східній частині прикордонної зони і спробували його затримати, але чоловік зміг сховатися у гірській місцевості у демілітаризованій зоні. Південнокорейські військові впевнені, що він втік до КНДР.
Військових КНДР попередили про перебіжчика по спецлінії звʼязку. Розпочато розслідування обставин інциденту. Також зʼясовується особистість втікача і його мотиви.
Доля чоловіка поки що невідома. Північнокорейські військові і ЗМІ про нього нічого не повідомляють.
- Втечі з Південної Кореї до Північної дуже рідкісні. Зазвичай люди тікають із КНДР. Починаючи з 1953 року, на Південь втекло близько 30 тисяч жителів Північної Кореї.