ЄС запропонував своїм державам-членам визнати «зеленими» атомну енергетику та газ

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Frédéric Paulussen / Unsplash

Європейська комісія в суботу, 1 січня, направила державам — членам Євросоюзу проєкт постанови, який пропонує визнати атомну енергетику та газ екологічно безпечними джерелами енергії.

Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з документом, інвестиції в атомні електростанції слід схвалювати, якщо вони забезпечують заховання радіоактивних відходів, а їх будівництво схвалили до 2045 року.

Електростанцій, які працюють на природному газі, зможуть отримати «зелене» маркування, якщо їх будівництво дозволили до 2030 року. Крім того, їм потрібно буде замінити застарілу техніку й утримувати обсяг викидів СО2 у межах встановленої норми.

Повідомляється, що держави ЄС мають вивчити проєкт постанови. Його ухвалення ще може бути заблоковане, якщо проти виступить більшість країн чи Європарламент.

Водночас міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини Штеффі Лемке розкритикувала плани Єврокомісії як «абсолютно неправильні». «Джерело енергії, яке в разі аварії на реакторі може призвести до руйнівних екологічних катастроф і залишає по собі величезну кількість небезпечних високорадіоактивних відходів, не може бути екологічним», — заявила вона.

До 1 січня в Німеччині вивели з експлуатації три атомні електростанції. У країні залишилося лише три АЕС, але за рік вони теж мають завершити роботу.

На визнанні Єврокомісією екологічної атомної енергії наполягають Франція, Польща та шість інших східноєвропейських країн. Вони наполягають, що без використання енергії атома ЄС не зможе досягти нейтрального впливу на клімат до 2050 року, чого вимагають міжнародні зобовʼязання.

При цьому, за даними ЗМІ, деякі дипломати у Брюсселі повідомили, що Франція, більша частина енергії в якій виробляється на АЕС, вела інтенсивні залаштункові переговори з іншими членами Євросоюзу, аби переконати їх підтримати свою позицію.