На честь Нового року. Китай опублікував фото Марса, зроблені зондом «Тяньвень-1»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Китай із нагоди Нового року опублікував нові фото Марса, зроблені зондом «Тяньвень-1». Він що працює на планеті з лютого минулого року разом із марсоходом «Чжужун».
Про це повідомила Китайська національна космічна адміністрація.
Передача фотографій зайняла приблизно 20 хвилин. Серед зображень – загальний вигляд Марса, сам марсохід та північна полярна шапка планети. Крім того, на кадри потрапили кратер імені радянського конструктора Сергія Корольова та дюнне поле Олімпія.
Як пише «Радіо Свобода», зонд «Тяньвень-1» та марсохід «Чжужун» за час своєї роботи зібрали 560 гігабайтів інформації про Марса. Китай — третя країна у світі, яка зуміла досягти поверхні іншої планети. В 1970 році м’яка посадка вперше вдалася Радянському Союзу з апаратом «Венера-7». Перша успішна посадка США на Марс була 1976 року з апаратом «Вікінг-1». Крім того, на Марсі працює американський апарат Perseverance, який висадився на планету у лютому 2021 року.
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