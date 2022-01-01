Гравець «Динамо» і збірної України Миколенко перейшов до англійського «Евертона»

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Футболіст київського «Динамо» і національної збірної України Віталій Миколенко перейшов до клубу англійської Премʼєр-ліги «Евертон».

Про це повідомляє сайт клубу.

Контракт із 22-річним українцем уклали на чотири з половиною роки — до кінця червня 2026-го. Повідомляється, що Миколенко «останніми роками справив враження як на клубному, так і на рівні збірних». В «Евертоні» український футболіст гратиме під номером 19.

В інтервʼю клубному телеканалу Миколенко розповів, що перехід — важливий крок в його житті. «Я завжди мріяв грати у Премʼєр-лізі. Англійський футбол — це місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для мого стилю гри», — сказав гравець.

Миколенко провів за «Динамо» 132 матчі, в яких забив 7 голів (5 в УПЛ і 2 в єврокубках) і зробив 20 гольових передач (15 в УПЛ і 5 в єврокубках). Вартість угоди офіційно не оголошують, але за даними порталу transfermarkt, який спеціалізується на оцінці вартості футболістів, компенсація за 22-річного футболіста становила €23,5 мільйона.