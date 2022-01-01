В Україні набув чинності закон, який зобовʼязує реєструвати сім-карти за паспортом

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Carlina Teteris / Getty Images

З 1 січня 2022 року набувають чинності зміни до закону про електронні комунікації, відповідно до яких українці повинні обовʼязково реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних.

Інформація про це міститься в документі, оприлюдненому на сайті Ради.

Норми закону передбачають перехідний період до 1 січня 2025 року. За чей час абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють роботу з клієнтами, які не пройшли ідентифікацію.

Яким чином проходитиме ідентифікація вже існуючих абонентів — ще невідомо.