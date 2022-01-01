В Україні набув чинності закон, який зобовʼязує реєструвати сім-карти за паспортом
- Автор:
- Софія Телішевська
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Carlina Teteris / Getty Images
З 1 січня 2022 року набувають чинності зміни до закону про електронні комунікації, відповідно до яких українці повинні обовʼязково реєструвати сім-карти, привʼязуючи їх до паспортних даних.
Інформація про це міститься в документі, оприлюдненому на сайті Ради.
Норми закону передбачають перехідний період до 1 січня 2025 року. За чей час абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.
Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють роботу з клієнтами, які не пройшли ідентифікацію.
Яким чином проходитиме ідентифікація вже існуючих абонентів — ще невідомо.
- Служба безпеки України виявила в Івано-Франківській області ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії. Її організував місцевий житель, спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій. Від початку року він використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тисяч сім-карток українських і російських мобільних операторів.