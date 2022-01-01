Глава ВООЗ вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році

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UN Geneva / Flickr

У новорічному зверненні глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про оптимістичний прогноз закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році за умови, якщо всі країни світу боротимуться із поширенням інфекції.

Про це повідомляє ВВС.

Глава ВООЗ закликав світових лідерів відмовитися від «вузького націоналізму» та накопичення вакцин, які, на його думку, заважають боротьбі з пандемією.

«Вузький націоналізм і накопичення вакцин деякими країнами підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи штаму «Омікрон», і чим довше зберігається нерівність, тим вищий ризик еволюції вірусу, яку ми не можемо запобігти або передбачити», — зазначив Гебреєсус.

ВООЗ також оприлюднила головну мету на поточний рік — вакцинація 70% населення Землі до липня 2022 року.

Станом на 1 січня у світі лише 49% громадян пройшли повний курс імунізації від COVID-19 (зроблено понад 9 млрд щеплень).