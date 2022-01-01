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В Україні з 1 січня зросли зарплати вчителів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

В Україні з 1 січня на 10—20% зросли розміри зарплат для педагогічних працівників. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 1391 від 28 грудня.

Підвищення посадового окладу на 10% встановлюється:

На 20% посадовий оклад підвищується педпрацівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам інтернатів, спеціальних та санаторних закладів дошкільної освіти і закладів освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування.

Також оклад підвищать для працівників притулків, виховних установ, реабілітаційних центрів.

За педагогічні та інші звання оклад можуть підвищити від 10 до 20%.

Також встановлюються розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти, зокрема за класне керівництво, за перевірку навчальних робіт, за завідування та керівництво тощо.