В Україні з 1 січня зросли зарплати вчителів

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В Україні з 1 січня на 10—20% зросли розміри зарплат для педагогічних працівників. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 1391 від 28 грудня.

Підвищення посадового окладу на 10% встановлюється:

педпрацівникам та керівним працівникам у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування;

керівним та педпрацівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педпрацівникам у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання;

педпрацівникам у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо).

На 20% посадовий оклад підвищується педпрацівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам інтернатів, спеціальних та санаторних закладів дошкільної освіти і закладів освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування.

Також оклад підвищать для працівників притулків, виховних установ, реабілітаційних центрів.

За педагогічні та інші звання оклад можуть підвищити від 10 до 20%.

Також встановлюються розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти, зокрема за класне керівництво, за перевірку навчальних робіт, за завідування та керівництво тощо.