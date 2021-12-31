Зеленський призначив директора Державного бюро розслідувань
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань. Про це йдеться в його указі від 31 грудня.
Сухачова призначили терміном на 5 років. До цього він виконував обовʼязки глави бюро.
Олексію Сухачову 43 роки, він народився в Харкові. У 2000 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. З 2000 року Сухачов розпочав військову службу в органах державної безпеки, працював слідчим, оперуповноваженим, заступником начальника Головного управління центрального управління СБУ. У 2017—2019 роках працював заступником начальника департаменту Генпрокуратури. Протягом 2019—2020 років служив у Службі зовнішньої розвідки.
22 вересня 2020 року Сухачова призначили виконувачем обов’язків директора Державного бюро розслідувань.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує злочини топчиновників і працівників правоохоронних органів, поліції та прокурорів. ДБР створили 27 листопада 2018 року в рамках реформи правоохоронної системи. Першим його керівником був колишній слідчий і прокурор Роман Труба. 3 грудня 2019 року парламент ухвалив поправки до закону про Державне бюро розслідувань і проголосував за відставку Труби та його заступників.