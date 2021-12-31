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Колишній премʼєр-міністр Микола Азаров подав в Окружний адмінсуд Києва позов проти СБУ та РНБО

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Гонтар Володимир / УНІАН

Окружний адміністративний суд міста Київ зареєстрував позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони від колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова.

Про це суд повідомив у пʼятницю, 31 грудня.

Азаров вимагає:

Позов стосується санкцій, які 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію. Під них потрапили також колишній президент України Віктор Янукович та олігарх Сергій Курченко.