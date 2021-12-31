У Лондоні на Новий рік задзвонить годинник Біг-Бену. Вперше за чотири роки

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James Newcombe / Unsplash

В Англії вперше з 2017 року задзвонить один із найвідоміших годинників у світі — у годинниковій вежі Біг-Бен, і станеться це у ніч перед Новим роком. Про це повідомляє CNN.

Сьогодні, 31 грудня, напередодні Нового року, годинник битиме о 16:00, 21:00, 22:00, 23:00 і опівночі. Увечері підсвітять лише східний циферблат годинника — той, який обернений до річки Темза. Вже було кілька «репетицій» дзвону, аби переконатися, що все в робочому стані: місцеві жителі чули його періодично 29 та 30 грудня.

Востаннє Біг-Бен дзвонив 21 серпня 2017 року — перед тим, як пройти інтенсивний і необхідний ремонт. У годиннику за цей час почистили циферблат, ударний механізм та приблизно тисячу деталей.

Раніше цього року ремонтники виявили у годиннику значні пошкодження часів Другої світової війни — наслідки бомбардування. Їх побачили лише тоді, коли майстри змогли розібрати годинник повністю, тож знадобилося більше часу та грошей на ремонт. Попри затримки, команді все ж таки вдалося завершити ремонт у 2021 році. Це найбільший ремонтний проєкт в історії столиці Британії, вартість якого становить близько $107 мільйонів.

Годинникова вежа Біг-Бен розташована всередині Вежі Єлизавети у будівлі лондонського парламенту, годинник відстежує час у Лондоні від 1859 року. Годинниковий механізм сповіщає дзвоном малих дзвонів, що минуло чверті години, а на початку кожної години звучить Великий дзвін. Перший удар молота в Біг-Бен абсолютно точно збігається з першою секундою години, що починається.

Вперше по радіо дзвін Біг-Бена передали, коли зустрічали 1924 рік. Ця традиція зберігається дотепер. Великий дзвін не дзвонив під час похорону сера Вінстона Черчилля 30 січня 1965 року, а також під час похорону Маргарет Тетчер 17 квітня 2013 року.