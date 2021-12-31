АМКУ оштрафував Ощадбанк за зловживання монополією на «Картку киянина»

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УНІАН

Антимонопольний комітет оштрафував Ощадбанк за зловживання монополією на відкриття «Картки киянина». Банк зобов’язував клієнтів, які відкривали цю картку, підключити платне СМС-інформування.

Про це пише пресслужба АМКУ.

Комітет визнав, що Ощадбанк зловживав своїм монопольним становищем під час участі у проєкті «Муніципальна картка «Картка киянина». Банк був єдиним учасником проєкту і самостійно встановлював умови відкриття і ведення рахунків.

«У період з червня 2016 року по грудень 2021 року банк висував умовою отримання «Картки киянина» обов’язкове підключення платної послуги СМС-інформування. Також у цей же період під час реєстрації карток у системі дистанційного банківського обслуговування (Web/Mobile-банкінг (Ощад 24/7) відбувалася автоматична активація платної послуги СМС-інформування», — зазначили в АМКУ.

Таким чином клієнти були змушені погоджувати на платні послуги, оскільки не мали альтернативи відкриття «Картки киянина». За це АМКУ оштрафував Ощадбанк на 500 тисяч гривень. Комітет врахував, що банк уже припинив порушення, а також визнав свою провину та співпрацював під час розгляду справи.

У самому Ощадбанку заявили, що не згодні з таким рішенням АМКУ. Там наголошують, що взяли участь у цьому проєкті вимушено, оскільки спочатку цим займався банк «Хрещатик», який було ліквідовано.

«Ощадбанк, з метою недопущення соціальної напруги, був змушений перевипустити картки для клієнтів банку «Хрещатик». Інші банки також мали і мають можливість долучитися до проєкту. Окрім того, для Ощадбанку цей проект є більше соціальним, аніж комерційним», — підкреслили там.

Але у банку поки не визначилися, чи будуть оскаржувати рішення АМКУ. Спочатку його планують отримати та детально вивчити.