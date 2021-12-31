В Ізраїлі дозволили четверту дозу вакцини від коронавірусу — але не для всіх
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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International Monetary Fund / Flickr
В Ізраїлі дозволили вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу. Її зможуть отримати люди з ослабленим імунітетом.
Про це пише The Associated Press.
Відповідне рішення ухвалив гендиректор МОЗ Нахман Еш. Наразі четверту дозу дозволили винятково людям з ослабленою імунною системою.
«Ми продовжимо щоденно відстежувати дані та побачимо, чи потрібно розширити цю рекомендацію на більшу частину населення», — сказав він.
Експерти пропонували значно ширший перелік тих, кому рекомендована четверта доза, але Еш залишив лише одну категорію людей.
За даними МОЗ, в Ізраїлі майже 70% населення отримали принаймні одну дозу вакцини, а трохи менше половини вже вакцинувалися трьома дозами.
- В Ізраїлі протестували власні ліки від коронавірусу під назвою Amor-18. Усі пацієнти успішно одужали. За даними медиків, усі 18 пацієнтів із коронавірусом, які отримали ліки, одужали та були виписані з лікарні протягом кількох днів. Водночас із 19 пацієнтів, які отримували плацебо, шестеро потрапили до реанімації, а двоє померли.