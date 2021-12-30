Іран запустив у космос ракету з трьома супутниками. У США це викликало тривогу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Іранське телебачення 30 грудня повідомило про успішний запуск у космос трьох супутників для «дослідницької місії».
Повідомляється, що супутники на висоту 470 км вивела ракета-носій Simorgh («Фенікс») — запуск пройшов успішно. У Міністерстві оборони Ірану зазначили, що місією трьох супутників будуть «дослідження», але подробиць у відомстві не наводять.
Reuters пише, що це перший успішний запуск Іраном одразу кількох супутників — усі попередні спроби були невдалими. Наголошується, що запуск відбувся на тлі переговорів щодо іранської ядерної програми.
У США запуск викликав занепокоєння, передає AFP. Представник Держдепартаменту заявив, що подібні іранські пуски суперечать резолюції Ради безпеки ООН, яка закріплює ядерну угоду 2015 року.
- США у 2019 році ввели санкції проти Космічного агентства Ірану і двох дослідницьких організацій через те, що вони могли просувати програму балістичних ракет, здатних нести ядерні заряди. Офіційний Тегеран запевняє, що веде цивільні розробки, а не військові.