Іран запустив у космос ракету з трьома супутниками. У США це викликало тривогу

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Іранське телебачення 30 грудня повідомило про успішний запуск у космос трьох супутників для «дослідницької місії».

Повідомляється, що супутники на висоту 470 км вивела ракета-носій Simorgh («Фенікс») — запуск пройшов успішно. У Міністерстві оборони Ірану зазначили, що місією трьох супутників будуть «дослідження», але подробиць у відомстві не наводять.

Reuters пише, що це перший успішний запуск Іраном одразу кількох супутників — усі попередні спроби були невдалими. Наголошується, що запуск відбувся на тлі переговорів щодо іранської ядерної програми.

У США запуск викликав занепокоєння, передає AFP. Представник Держдепартаменту заявив, що подібні іранські пуски суперечать резолюції Ради безпеки ООН, яка закріплює ядерну угоду 2015 року.