РНБО внесе перших олігархів до реєстру у травні 2022 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента України / Facebook
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу, що у травні 2022 року до реєстру олігархів внесуть перших осіб.
«До кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20—25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства», — заявив він.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобов’язані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обов’язково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів.