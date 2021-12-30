РНБО внесе перших олігархів до реєстру у травні 2022 року

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив під час брифінгу, що у травні 2022 року до реєстру олігархів внесуть перших осіб.

«До кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20—25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства», — заявив він.