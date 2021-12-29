В Україні виявили ще пʼять випадків нового штаму коронавірусу «Омікрон»

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Adam Niescioruk / Unsplash

В Україні виявили ще пʼять випадків зараження новим штамом коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Виявлено пʼять нових випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон», загалом було зафіксовано вже шість випадків вказаного штаму», — написав він. Випадки підтвердили після досліджень в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

«Загалом новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області. Також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова», — додав Кузін. Троє людей із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували в Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Зараз, за словами головного санітарного лікаря, триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.