Президент затвердив Стратегію інформаційної безпеки України

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Президент Володимир Зеленський указом № 685/2021 затвердив Стратегію інформаційної безпеки України для протидії гібридній агресії Росії.

Документ визначає методи, цілі, загрози і напрямки для боротьби з пропагандою. Серед основних загроз вказана дезінформація з боку Росії, інформаційний вплив на населення з боку інших держав, низька медіаграмотність людей, інформаційне домінування Росії на окупованих територіях, маніпуляція громадською думкою щодо вступу України в ЄС та НАТО, а також відсутність унормованих медіавідносин та захисту прав журналістів.

Основні цілі Стратегії — підвищення рівня медіакультури, протидія дезінформації, всебічний розвиток української культури, інформаційна реінтеграція громадян з окупованних територій і створення ефективної системи стратегічних комунікацій.

Загалом Стратегія має створити захищений інформаційний простір України. У вересні, коли Кабмін закінчив розробку цього документа, міністр культури Олександр Ткаченко повідомляв, що Стратегія розрахована на період до 2025 року.