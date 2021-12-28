Зеленський запровадив санкції проти компаній-власників нових телеканалів оточення Медведчука
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський указом № 684/2021 ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти компаній, які володіють телеканалами «Перший незалежний» і UkrLive.
Під санкції потрапили ТОВ «Медіахолдинг новини», який було створено після блокування «112 Україна», NewsOne і ZIK, а також компанії «Тайм Медіа» та «Телепростір».
Компанії, як і вищезгадані телеканали, повʼязані із соратниками підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука — Тараса Козака і Нестора Шуфрича.
Санкції вводяться на 5 років і містять заборону на використання радіочастот і ведення діяльності в країні, а також блокування активів.
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів: 112, ZIK та NewsOne. Козак оскаржив санкції у Верховному суді, а телеканал «112 Україна» оскаржив у Верховному суді указ Зеленського щодо запровадження санкцій. Зрештою канали заблокували.
- 24 лютого співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». Його журналісти висловили різкий протест і заявили, що канал куплено незаконно.
- У вересні Шуфрич повідомив, що придбав мажоритарну частку телеканалу «Перший незалежний». Вже в грудні Нацрада розпочала перевірку телеканалу.