Зеленський запровадив санкції проти компаній-власників нових телеканалів оточення Медведчука

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Президент Володимир Зеленський указом № 684/2021 ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти компаній, які володіють телеканалами «Перший незалежний» і UkrLive.

Під санкції потрапили ТОВ «Медіахолдинг новини», який було створено після блокування «112 Україна», NewsOne і ZIK, а також компанії «Тайм Медіа» та «Телепростір».

Компанії, як і вищезгадані телеканали, повʼязані із соратниками підозрюваного у державній зраді нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука — Тараса Козака і Нестора Шуфрича.

Санкції вводяться на 5 років і містять заборону на використання радіочастот і ведення діяльності в країні, а також блокування активів.