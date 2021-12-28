Зеленський указом передав Мінінфраструктури готель «Україна»
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- Костя Андрейковець
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Президент Володимир Зеленський указом № 677/2021 передав в управління Міністерству інфраструктури столичний готель «Україна», розташований на вулиці Інститутській.
«Погодитися із пропозицією Міністерства інфраструктури України та Державного управління справами щодо передачі державного підприємства «Готель «Україна», що перебуває в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури України», — йдеться у тексті указу.
Займатимуться передачею готелю Кабінет міністрів і Держуправління справами.
Мета передачі — упорядкування використання обʼєктів держвласності, якими керує Держуправління справами.
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