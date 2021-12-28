У Франції, Англії та на Кіпрі зафіксували рекордну кількість нових хворих на ковід

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В Англії за останні 24 години зареєстрували найбільшу з початку пандемії кількість позитивних результатів тесту на коронавірус — 129 471. Це найбільший показник з березня 2020 року.

Daily Mail пише, що це був шостий раз за тиждень, коли кількість нових хворих перевищила позначку в 100 тисяч. Згідно з даними Національної служби здоровʼя, наразі шпиталізовано 9 546 людей (за останню добу показник збільшився на 1 072 людей).

Крім цього, у Франції також встановили рекорд за кількістю нових хворих — 179 807. Попередній максимальний показник був 25 грудня, коли у Франції виявили 104,6 тисячі нових хворих.

На Кіпрі рекордний із березня 2020 року показник позитивних результатів тестів становить 2 241. Попередній рекорд був за добу до цього — 1 925.

У Данії ж спостерігається найвищий рівень захворюваності у світі — у середньому 1 тисяча 612 заражень на 100 тисяч людей. У понеділок, 27 грудня, МОЗ вперше зареєстрував за добу понад 15 тисяч нових хворих — 16 164.