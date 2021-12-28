Депутат Ілля Кива на російському держканалі виступив за злиття України з Росією

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива заявив, що виступає за злиття України та Росії в рамках єдиної держави. Це він назвав «словʼянським союзом».

Свою заяву Кива зробив в ефірі пропагандистського телешоу «60 хвилин».

За словами депутата, останні вісім років РФ нарощувала військовий потенціал, щоб зараз почати диктувати свої умови та забрати «своє» — територію України.

«Сьогодні, через вісім років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Права на ту територію, яка, справді, на мою думку, має бути в одному союзі. Нашому словʼянському союзі», — сказав Кива.

Політику Кремля та окупацію Криму він назвав «чудовою політичною грою», яка «заслуговує на повагу». Також Кива заявив, що «словʼянським народам» потрібно обʼєднатися і протистояти Заходу. Сьогоднішню Україну він вважає західною колонією.

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