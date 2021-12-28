Депутат Ілля Кива на російському держканалі виступив за злиття України з Росією
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива заявив, що виступає за злиття України та Росії в рамках єдиної держави. Це він назвав «словʼянським союзом».
Свою заяву Кива зробив в ефірі пропагандистського телешоу «60 хвилин».
За словами депутата, останні вісім років РФ нарощувала військовий потенціал, щоб зараз почати диктувати свої умови та забрати «своє» — територію України.
«Сьогодні, через вісім років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Права на ту територію, яка, справді, на мою думку, має бути в одному союзі. Нашому словʼянському союзі», — сказав Кива.
Політику Кремля та окупацію Криму він назвав «чудовою політичною грою», яка «заслуговує на повагу». Також Кива заявив, що «словʼянським народам» потрібно обʼєднатися і протистояти Заходу. Сьогоднішню Україну він вважає західною колонією.
- Подібні заяви Киви можуть трактуватися як дії, спрямовані на повалення конституційного устрою (ст. 109 КК). Правоохоронці поки що не відреагували на слова нардепа. Щодо Киви вже порушили кримінальну справу про держзраду за відеопривітання Володимиру Путіну.