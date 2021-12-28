Окупаційна влада Криму передала Росії у «власність» два морські порти

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Mikhail Svetlov / Getty Images

«Глава» анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що передав Росії у «федеральну власність» Керченський та Феодосійський морські порти.

Про це він заявив на підсумковій пресконференції 28 грудня, цитує «Крим.Реалії».

«Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу тощо», — сказав Аксьонов і додав, що вантажопотік через ці порти має збільшитися.

Нагадаємо, що за резолюцією ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України Міжнародна морська організація (спеціалізована установа ООН) має визнавати належність Криму до України.