У Карпатах до кінця року прогнозують щоденні снігопади

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Marina T / Unsplash

У Карпатах в останній тиждень 2021 року очікуються щоденні снігопади за температури близько 0 °С. Сонця і вітру у прогнозі немає.

У Буковелі приблизно з 30 грудня (четвер) очікується незначне підвищення температури — від -1 до +1 °С. Кілька днів протримається температура близько 0 °С, але вже 3—4 січня стовпчики термометрів знову опустяться до -3...-4 °С. Небо над Карпатами майже постійно буде затягнуте хмарами, невеликий сніг час від часу йтиме весь новорічний тиждень. У суботу, 1 січня, можливий дощ і поривчастий вітер до 18 м/с.

У Славське прийде хмарна погода з дрібним снігом — він падатиме щодня з перервами. У четвер і пʼятницю, 30 та 31 грудня, температура повітря коливатиметься від -2 °С до +2 °С. Новий рік почнеться з +3...+4 °С і невеликого дощу, що переходитиме в мокрий сніг. Увесь тиждень погода буде безвітряною, лише 1 січня можливий помірний вітер із поривами до 16—17 м/с.

На Драгобраті в найближчий тиждень очікуються невеликі морози — до -4 °С. Із 30 грудня до 1 січня вдень ​​стовпчики термометрів покажуть до +2 °С. Сонце майже не виходитиме з-за хмар, часом ітиме дрібний сніг, а 1 січня ймовірний сніг із дощем. Висота снігового покрову на Драгобраті вже перевищила рекордну цього року позначку — 180 см.

Тільки у високогірʼї Івано-Франківської області та західному високогірʼї Закарпатської цього тижня зберігається третій рівень лавинонебезпеки — сніг може зійти з крутих схилів навіть через невелике навантаження. Також тут можливе сходження природних лавин.