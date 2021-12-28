Фінляндія посилила правила вʼїзду. Вакцинованим доведеться предʼявляти ПЛР-тест

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Уряд Фінляндії посилив правила вʼїзду до країни. Згідно з новими правилами, які діятимуть із 28 грудня до 16 січня 2022 року, повністю вакцинованим людям при вʼїзді доведеться предʼявити негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вʼїзду.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Нові правила поширюються на іноземців, насамперед вони торкнуться туристів. Правила стосуються також дітей та підлітків. Усі особи, що народилися у 2006 році та раніше, мають обов’язково надати підтвердження негативного результату тесту на COVID-19.

В МЗС нагадали, що між Україною і Фінляндією діють обмеження на необовʼязкові (туристичні) подорожі.