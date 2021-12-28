Кабмін виділив додаткові 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 мільйонів гривень на зарплати шахтарям державних підприємств.
Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на постанову від 28 грудня 2021 року № 1733-р.
До 30 грудня Міністерство енергетики має представити звіт про використання коштів.
- 24 грудня Міненерго направило на виплати шахтарям 92 мільйони гривень. Загалом за рік на виплати працівникам державних вуглевидобувних підприємств із держбюджету направили понад сім мільярдів гривень.
- Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям, що пропонує спрямувати на виплату заборгованості додаткові 2,4 мільярда гривень.