За рік винищувачі НАТО 290 разів злітали на перехоплення російських літаків
- Автор:
- Софія Телішевська
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NATO / Flickr
У 2021 році винищувачі НАТО 370 разів піднімалися в небо за тривогою, з них — 290 вильотів виконали для ідентифікації та спостереження за російськими літаками. Лише в поодиноких випадках йшлося про військову авіацію інших держав або про не відразу ідентифіковані пасажирські або транспортні борти.
Про це заявив представник Альянсу, передає Deutsche Welle.
Більшість перехоплень було здійснено у небі над країнами Балтії. Зазвичай такі місії проходили без інцидентів, і винищувачі НАТО просто супроводжували російські літаки з цього району. Лише деякі з них вторглися в повітряний простір країн-членів Альянсу.
Повітряне спостереження у країнах Балтії посилили у 2014 році на прохання Литви, Латвії та Естонії. Це сталося після початку збройного конфлікту на сході України.
Загалом понад 60 натівських винищувачів, зокрема й шість бойових літаків Бундесверу Eurofighter, готові до виконання місії з контролю повітряного простору.
У 2021 році кількість бойових вильотів винищувачів НАТО, повʼязаних з російською авіацією, трохи знизилася — роком раніше їх було близько 350.
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