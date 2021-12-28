Netflix відповів на обурення міністра культури щодо неприйнятного зображення українки у серіалі «Емілі в Парижі»

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«Бабель»

Міністр культури Олександр Ткаченко 24 грудня написав листа в Netflix, у якому виклав кілька зауважень стосовно нового сезону серіалу «Емілі в Парижі», де українку зображають неосвіченою та провінційною. Вже 28 грудня у коментарі dev.ua Ткаченко зазначив, що уже отримав відповідь.

«Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі «Емілі в Парижі» достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки вони почули. Домовились, що у 2022 році будемо в більш тісному контакті, аби упередити подібні випадки», — сказав чиновник.

Він вважає, що попри «художність образу» — це формує негативний імідж України за кордоном.

«Така активна громадська позиція точно сприятиме тому, щоб при подальшому показі персонажів української національності у майбутніх зйомках Netflix було враховано ставлення українців», — наголосив міністр.

Зазначимо, що у четвертій серії киянка на імʼя Петра приїхала до Парижу, де на курсах французької познайомилася з головною героїнею Емілі. Дівчата вирушили разом на прогулянку, щоб попрактикуватися у французькій. За сюжетом, Петра сказала: «Люблю все безкоштовне», а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них.

Емілі присоромила українку за цей вчинок та сказала повернути одяг в магазин. Натомість Петра відповіла українською: «Ти шо, здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».