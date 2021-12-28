Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився після інциденту з декольте його помічниці
- Автор:
- Софія Телішевська
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Народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина повідомила, що заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився за власним бажанням після інциденту з декольте його помічниці на зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим.
Зазначимо, 25 грудня на зустріч із мером Гарбарук прийшов у компанії 27-річної юристки Христини Тишкун. Суспільство обурилось через те, що жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. За словами замміністра, Тишкун — його помічниця.
У соціальних мережах українці висловлювали своє невдоволення — мовляв, таке вбрання не відповідає діловому етикету. Сама ж дівчина не вбачає у своєму вбранні нічого розпусного.
«А в міську раду потрібно обирати наряд? Я думала, кожен одягається, як йому подобається, зручно, комфортно», — зазначила дівчина в коментарі під світлиною.
Сам Гарбарук спершу опублікував вірш Редьярда Кіплінга «Якщо...» з рядком «...як вистоїш, коли всі проти тебе», але згодом видалив його. Рішення про звільнення чиновника ухвалили на засіданні Кабміну 28 грудня 2021 року. Відповідну заяву Гарбарук написав сам.
- Заступником міністра освіти і науки України Ігор Гарбарук став 15 липня 2020 року.