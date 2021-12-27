Бойовики на Донбасі важко поранили двох українських військових

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Facebook / СБУ

Бойовики на Донбасі протягом доби 27 грудня 9 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.

Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів, гранатометів і кулеметів. Унаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, стан їхнього здоров’я — важкий.

Для придушення обстрілів ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.