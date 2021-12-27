Бойовики на Донбасі важко поранили двох українських військових
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / СБУ
Бойовики на Донбасі протягом доби 27 грудня 9 разів обстрілювали українські позиції. Унаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться в повідомленні.
Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів, гранатометів і кулеметів. Унаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення, стан їхнього здоров’я — важкий.
Для придушення обстрілів ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
- 22 грудня українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.
- За 2021 рік, станом на 26 грудня, Збройні сили України втратили вбитими 65 військових. Поранення отримали 237 військовослужбовців. Для порівняння, у 2020 році ЗСУ втратили вбитими 50 людей, але поранених було більше, ніж цього року (338 бійців).