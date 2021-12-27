Росія завезла в окупований Крим 600 тисяч своїх громадян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Олексій Данілов
Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу у регіоні.
Про це в ефірі «Крим.Реалії» повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.
«Наразі там йде повне переозброєння і постійно проходять навчання. Щобільше, за даними нашої розвідки, вони завезли вже туди понад 600 тисяч громадян РФ, щоб заселити територію Криму», — сказав Данілов.
Водночас правоохоронці кажуть, що дослідити демографічний склад тимчасово окупованого півострова складно. Прокуратура Криму разом з експертами розробляють методики, щоб порахувати кількість переселених росіян та тих, кого окупація змусила покинути півострів.
Голова кримської прокуратури Ігор Поночовний пояснив, що зараз робоча група досліджує міжнародний досвід і шукає методики, можливо схожі з конфліктом у Югославії.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.