Вірус COVID-19 може жити у тілі людини 230 днів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Науковці з Національного інституту охорони здоров’я США дослідили, що SARS-COV-2 може за лічені дні розповсюдитись від повітроносних шляхів до серця, мозку та майже кожної системи органів у тілі людини, а також залишатися там упродовж 230 днів із моменту появи першого симптому.
Про це повідомляє Bloomberg.
Дослідження проводили на основі розтинів та вивчення тканин 44 людей, які померли в перший рік пандемії. Ці дані вважають найповнішим аналізом шляхів розповсюдження вірусу SARS-COV-2.
Так науковці виявили присутність РНК-вірусу у різних частинах тіла, зокрема в мозку.
«Наші результати в цілому показують, що хоча найбільший тягар від SARS-CoV-2 лягає на дихальні шляхи та легені, вірус може розповсюджуватися на ранніх етапах інфікування по всьому тілу, зокрема по всьому мозку», — йдеться у звіті.
Наразі дослідження не пройшло процедуру рецензування.
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