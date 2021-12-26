У Китаї створили ШІ-прокурора. Машина здатна висувати звинувачення людям із точністю понад 97%

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Китайські дослідники заявили, що першими у світі створили машинного прокурора, який за допомогою штучного інтелекту здатний висувати звинувачення людині з точністю більше 97% на основі опису її справи. Інтегрований він у стандартний компʼютер.

Про це пишуть The Telegraph і South China Morning Post.

Технологію створили у лабораторії Китайської академії наук. Передбачається, що ШІ-прокурор допоможе знизити щоденне навантаження на прокурорів, дозволивши їм зосередитися на складніших завданнях.

Передбачається, що ШІ-прокурор допоможе знизити щоденне навантаження на прокурорів, дозволивши їм зосередитися на складніших завданнях. ШІ вже протестували у Народній прокуратурі Шанхаю району Пудун, яка вважається найзавантаженішою.

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Газета SCMP зазначає, що китайські прокурори почали використовувати технології ШІ ще у 2016 році. Йдеться про інструмент System 206, який здатний оцінювати силу доказів, умови для арешту та ступінь суспільної небезпеки підозрюваного. Проте система недосконала і не бере участі у процесі прийняття рішень щодо предʼявлення звинувачень.

Цей же ШІ детально аналізує всі дані і відкидає непотрібні матеріали справи та «марну інформацію», перетворюючи всі важливі дані на математичний формат, зрозумілий компʼютеру. Для кожного підозрюваного він висуває звинувачення на основі тисячі «рис», отриманих з тексту опису справи, створеної людиною. Далі докази оцінює System 206.

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ШІ навчений на більш ніж 17 тисячах реальних справ і може точно висувати звинувачення у восьми найбільш поширених злочинах Шанхая, серед яких шахрайство із кредитними картками, азартні ігри, навмисне завдання тілесних ушкоджень, ркадіжки, тощо. Творці заявили, що ШІ постійно вдосконалюється, розширюючи свій функціонал.