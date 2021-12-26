Телескоп «Джеймс Вебб» розгорнув антену передачі даних. Вона надсилатиме по 28,6 Гб

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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» успішно розгорнув антену на карданному підвісі, яка передаватиме наукові дані на Землю.

Як повідомляє NASA, антена буде передавати не менше 28,6 Гб даних двічі на день. Запуск її роботи дав старт розгортанню основної тарілкової антени, яке має завершитись на 11 день польоту.

Також фахівці здійснили перше коригування польоту телескопа. Воно тривало 65 хвилин і допомогло точніше налаштувати траєкторію руху апарата у напрямку зони розміщення.

Раніше в офіційному Twitter телескопа інженери опублікували відео, на якому показані всі етапи його розгортання.